Роналду назвал "Интер" из самых жестких соперников "Ювентуса"

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду прокомментировал победу над "Интером" в матче Международного кубка чемпионов.

– "Интер" – один из наших самых жестких соперников, – приводит Football Italia слова Роналду. – Приятно быть здесь, болельщики были фантастическими и так поддерживали меня и команду. Всегда приятно играть против "Интера", потому что это один из наших самых жестких соперников. Это отличная команда с отличным тренером, поэтому нам приятно играть предсезонные товарищеские матчи с такой спортивной агрессией. Мы счастливы, что победили, и я думаю, что мы заслужили эту победу.

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