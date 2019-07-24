"Ювентус" победил "Интер". Де Лигт забил автогол, Буффон взял 3 пенальти

"Ювентус" обыграл "Интер" в матче Международного кубка чемпионов. Основное время завершилось вничью - 1:1. На 10-й минуте свои ворота поразил новичок "Юве" Маттейс де Лигт. Во втором тайме Криштиану Роналду сравнял счет.

В серии послематчевых пенальти 41-летний голкипер туринцев Джанлуиджи Буффон отразил три пенальти и принес "Юве" победу.

Международный кубок чемпионов

"Ювентус" (Италия) - "Интер" (Италия) - 1:1 (0:1). Пенальти - 4:3

Голы: Де Лигт, 10 - в свои ворота (0:1). Роналду, 68 (1:1).

"Ювентус" - "Интер" - 1:1 д.в. (0:1, 1:0, 0:0). Пенальти - 4:3

Голы: де Лигт, 10 - в свои ворота (0:1). Криштиану Роналду, 68 (1:1).

Серия пенальти: Раноккиа - 0:0 (вратарь). Жоау Канселу - 1:0. Пушкаш - 1:1. Криштиану Роналду - 2:1. Лонго - 2:1 (вратарь). Эмре Джан - 3:1. Жоау Мариу - 3:2. Рабьо - 3:2 (вратарь). Барелла - 3:3. Бернардески - 3:3 (вратарь). Валеро - 3:3 (вратарь). Мерих Демирал - 4:3.

"Ювентус": Щенсны (Буффон, 46), Бонуччи (Ругани, 68), Де Шильо, Жоау Канселу, де Лигт (Мерих Демирал, 46), Матюиди (Мураторе, 78), Рабьо, Пьянич (Эмре Джан, 65), Криштиану Роналду, Бернардески, Игуаин (Манджукич, 46).

"Интер": Ханданович (Паделли, 46), Д`Амброзио, де Фрай (Раноккиа, 78), Шкриньяр (Бастони, 80), Далберт, Брозович (Валеро, 78), Гальярдини (Жоау Мариу, 82), Сенси (Барелла, 78), Эспозито (Пушкаш, 78), Кандрева (Агуме, 88), Перишич (Лонго, 78).

Предупреждения: Д`Амброзио, 41. Бонуччи, 53.