Роналду намерен вписать свое имя в историю футбола

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал, что его мотивирует на завоевание новых наград. Португалец является пятикратным обладателем "Золотого мяча".

– Я всегда стремлюсь выигрывать, в первую очередь, командные трофеи, потому что индивидуальные награды приносят именно они, – цитирует Goal Роналду со ссылкой на DAZN. - Каждый день просыпаешься с целью чего-то достичь, а не просто заработать деньги. Спасибо Богу, мне не нужно еще больше денег. Я хочу вписать свое имя в историю футбола и продолжать выигрывать больше и больше.