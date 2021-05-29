Роналду может заменить Мбаппе в «ПСЖ»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может продолжить карьеру в «ПСЖ», информирует Gazzetta dello Sport.

Португалец рассматривается вместо Килиана Мбаппе, который пока не продлил свой контракт, истекающий летом 2022 года. Тогда же закончится и соглашение Роналду с «Ювентусом».

В сделку по переходу 36-летнего форварда может быть включен Мауро Икарди, который давно интересен «Ювентусу».

Однако официальный переговоров по трансферу Роналду пока не происходило.

Напомним, ранее сообщалось, что Роналду покинет команду по окончании сезона. Как отмечалось, уход португальца станет неизбежным после возвращения в команду тренера Массимилиано Аллегри, в стратегию развития команды которого португалец не вписывается.

В завершившемся сезоне Роналду провел 44 матча за «Юве» во всех турнирах и забил 36 мячей при четырех голевых передачах.