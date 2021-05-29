Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

Роналду может заменить Мбаппе в «ПСЖ»

13:08
Кильян Мбаппе (справа) и Криштиану Роналду. Фото AFP
Кильян Мбаппе (справа) и Криштиану Роналду. Фото AFP
Теги:

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может продолжить карьеру в «ПСЖ», информирует Gazzetta dello Sport.

Португалец рассматривается вместо Килиана Мбаппе, который пока не продлил свой контракт, истекающий летом 2022 года. Тогда же закончится и соглашение Роналду с «Ювентусом».

В сделку по переходу 36-летнего форварда может быть включен Мауро Икарди, который давно интересен «Ювентусу».

Однако официальный переговоров по трансферу Роналду пока не происходило.

Напомним, ранее сообщалось, что Роналду покинет команду по окончании сезона. Как отмечалось, уход португальца станет неизбежным после возвращения в команду тренера Массимилиано Аллегри, в стратегию развития команды которого португалец не вписывается.

В завершившемся сезоне Роналду провел 44 матча за «Юве» во всех турнирах и забил 36 мячей при четырех голевых передачах.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Бобровский не зря едет на ЧМ. «Сытый» вратарь не полетел бы через океан просто так
Во сколько лет умирают разные знаки зодиака
Страсти по-питерски: пара упала с балкона во время ссоры
МИД РФ ответил на сообщения о планах СССР передать Японии часть Курил

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд