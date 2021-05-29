«Спасибо, Маэстро. Для меня было честью работать вместе с вами». Роналду попрощался с Пирло
14:24
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду через Instagram попрощался с бывшим главным тренером команды Андреа Пирло.
«Спасибо, Маэстро. Для меня было честью работать вместе с вами», — написал Роналду в сториз.
В пятницу, 28 мая, «Ювентус» объявил об уходе Пирло с поста главного тренера. Его заменил Массимилиано Аллегри.
42-летний итальянский специалист руководил «Ювентусом» с 30 июля 2020 года. Под его руководством команда завоевала Кубок и Суперкубок Италии, а также заняла 4-е место в чемпионате.
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