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«Спасибо, Маэстро. Для меня было честью работать вместе с вами». Роналду попрощался с Пирло

14:24
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду через Instagram попрощался с бывшим главным тренером команды Андреа Пирло.

«Спасибо, Маэстро. Для меня было честью работать вместе с вами», — написал Роналду в сториз.

В пятницу, 28 мая, «Ювентус» объявил об уходе Пирло с поста главного тренера. Его заменил Массимилиано Аллегри.

42-летний итальянский специалист руководил «Ювентусом» с 30 июля 2020 года. Под его руководством команда завоевала Кубок и Суперкубок Италии, а также заняла 4-е место в чемпионате.

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