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Роналду и его девушка Родригес подозреваются в нарушении карантинных мер

13:42
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду мог нарушить антикоронавирусный протокол, сообщает Il Corriere dello Sport.

По данным источника, португалец вместе со своей возлюбленной Джорджиной Родригес нарушили карантинные меры, когда пересекли границу между Пьемонтом и Валле-дАоста. Пара праздновала 27-летие Родригес на горнолыжном курорте.

Сообщается, что футболист с девушкой побывали на склоне Валь Вени, после чего вернулись в Курмайор и остановились в официально закрытом отеле.

Видео пары, нарушающей антикоронавирусный протокол, попало в соцсети, но позже было удалено.

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