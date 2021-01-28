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Пранделли рассказал, что работает над встраиванием Кокорина в схему «Фиорентины»

12:47
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Главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли прокомментировал переход в команду российского нападающего Александра Кокорина.

«Сейчас мы работаем над схемой, но я достаточно гибок в тактическом плане. Посмотрим, какие качества Саша сможет добавить команде», — приводит пресс-служба «Фиорентины» слова Пранделли в официальном Twitter-аккаунте клуба.

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин 27 января официально стал игроком «Фиорентины».

29-летний форвард вчера прошел медосмотр и подписал контракт с клубом из Флоренции. В «Фиорентине» Кокорин взял 91-й номер.

Кокорин перешел в «Спартак» прошлым летом на правах свободного агента. За московский клуб он забил 2 гола (оба — с пенальти) в 10 матчах во всех турнирах.

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