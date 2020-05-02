Роналду гуляет с сыном по родной Мадейре. Очень красивое фото

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал новую фотографию в Instagram. На фото он сыном гуляет по острову Мадейра, откуда он родом. Португалец прилетел на родину во время паузы в сезоне, связанной с пандемией коронавируса.

— Исследую свой остров в самой лучшей компании, — написал португалец. На фото он вместе с сыном на фоне гор. На фотографии отмечена его девушка Джорджина Родригес, которая, видимо, и сделала снимок.

Ранее сообщалось, что 35-летний Роналду в ближайшее время вернется в Турин. Позднее появилась информация, что он останется на родине как минимум до конца недели.