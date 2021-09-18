Романьоли может перейти в «Ювентус»
Агент защитника «Милана» Алессио Романьоли Мино Райола заявил, что игрок может перейти в «Ювентус». У игрока следующим летом заканчивается контракт.
«Романьоли может присоединиться к «Ювентусу», поскольку в июне у него закончится контракт. Возможность сыграть вместе с де Лигтом вполне реальна. Но не факт, что Маттейс останется в «Ювентусе», — приводит Tuttosport слова Райолы.
В прошлом сезоне серии А 26-летний защитник сыграл в 22 матчах, забив 1 гол и сделав 1 передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.
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