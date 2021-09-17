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Гол Пьяцы принес «Торино» победу в гостевом матче с «Сассуоло»

17 сентября 2021, 23:39
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«Торино» обыграл «Сассуоло» (1:0) в гостевом матче 4-го тура чемпионата Италии. Автором единственного гола стал Марко Пьяца.

Чемпионат Италии. Серия А

4-й тур

«Сассуоло» — «Торино» — 0:1 (0:0)

Гол: Пьяца, 83.

«Сассуоло»: Консильи, Кирикеш, Толян, Рожериу (Траоре, 65), Феррари, Джуричич (Дефрель, 87), Лопес, Фраттези (Харруи, 75), Берарди, Бога (Кирьякопулос, 66), Распадори (Скамакка, 65).

«Торино»: Милинкович-Савич, Родригес, Джиджи, Эйна (Ансальди, 52), Бремер, Синго (Войвода, 78), Прат (Линетти, 64), Лукич, Побега (Мандрагора, 77), Санабрия, Брекало (Пьяца, 77).

Предупреждения: Бремер, 12. Эйна, 35. Родригес, 54. Джиджи, 90+5.

Судья: Пиччинини (Италия).

17 сентября. Реджо-Эмилия. Стадион «Мапеи — Читта-дель-Триколоре».

Сассуоло — Торино

Агрегатор прогнозов

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Челси

П2

32%

1.74

ТБ 2.0

23%

1.58

Обе забьют - нет

15%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Зенит

П2

34%

1.69

Ф2 (-1)

20%

2.10

ТМ 3.0

16%

1.67
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.73

X2

22%

1.57

1X

18%

1.46

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Александр Кравченко все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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