Гол Пьяцы принес «Торино» победу в гостевом матче с «Сассуоло»
«Торино» обыграл «Сассуоло» (1:0) в гостевом матче 4-го тура чемпионата Италии. Автором единственного гола стал Марко Пьяца.
Чемпионат Италии. Серия А
4-й тур
«Сассуоло» — «Торино» — 0:1 (0:0)
Гол: Пьяца, 83.
«Сассуоло»: Консильи, Кирикеш, Толян, Рожериу (Траоре, 65), Феррари, Джуричич (Дефрель, 87), Лопес, Фраттези (Харруи, 75), Берарди, Бога (Кирьякопулос, 66), Распадори (Скамакка, 65).
«Торино»: Милинкович-Савич, Родригес, Джиджи, Эйна (Ансальди, 52), Бремер, Синго (Войвода, 78), Прат (Линетти, 64), Лукич, Побега (Мандрагора, 77), Санабрия, Брекало (Пьяца, 77).
Предупреждения: Бремер, 12. Эйна, 35. Родригес, 54. Джиджи, 90+5.
Судья: Пиччинини (Италия).
17 сентября. Реджо-Эмилия. Стадион «Мапеи — Читта-дель-Триколоре».
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