«Рома» является основным претендентом на Депая

«Рома» является основным претендентом на нападающего «Барселоны» Мемфиса Депая, сообщает Sport.es.

Итальянский клуб уже продвинулся в переговорах по трансферу 28-летнего игрока сборной Нидерландов.

Каталонцы хотят сэкономить на зарплате игрока, а сам он хочет уйти в команду, где будет получать больше игровой практики.

Депай пополнил ряды «Барселоны» в июле 2021 года, перейдя в каталонский клуб на правах свободного агента.

Контракт форварда с каталонцами истекает летом 2023 года. В текущем сезоне он провел 3 матча за клуб и забил 1 гол.