Главный тренер «Торино» отказался возглавить «Саутгемптон»

Главный тренер «Торино» Иван Юрич отказался возглавить английский «Саутгемптон», сообщает La Stampa.

Туринский клуб уже ведет переговоры о продлении контракта с 47-летним специалистом.

Ранее технический директор «Торино» Давиде Ваньяти уже продлил контракт с клубом до 2025 года.

«Торино» в нынешнем сезоне идет на 9-м месте в серии А, набрав 21 очко в 15 матчах.

Напомним, что за команду выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.