«Рома» выступила с заявлением относительно расистских выкриков со стороны римских фанатов против игроков «Милана»

Болельщики «Ромы» по ходу матча 11-го тура чемпионата Италии против «Милана» (1:2) отметились расистскими выкриками в адрес футболистов «россонери», в результате чего в против их клуба была подана жалоба в дисциплинарный комитет.

В частности, ненависти на почве расистских оскорблений подверглись Златан Ибрагимович, в адрес которого с трибун доносились выкрики «Ты — цыган», а также Франк Кессье, действия которого сопровождали звуками, имитировавшими уханье обезьян.

«На протяжении многих лет наш клуб твердо привержен борьбе с расизмом и всеми формами дискриминации. Как организация, мы продолжаем делать все возможное для продвижения позитивных изменений в этом направлении.

В качестве демонстрации нашей постоянной приверженности борьбе с этой проблемой, игроки «Ромы» регулярно посещают местные школы, чтобы донести учащимся послание, призванное способствовать равенству, уважению и единству как на поле, так и за его пределами.

В настоящее время клуб не располагает всей информацией и доказательствами, относящимися к конкретным эпизодам, упомянутым спортивными властями, но уже поддерживает контакты с соответствующими руководящими органами, чтобы точно установить, что именно произошло во время игры», — гласит заявление «Ромы» на официальном сайте.

Отметим, что это уже не первый случай с участием фанатов римского клуба, когда те оказываются замешаны в скандалы на расовой почве.