«Рома» выступила с заявлением относительно расистских выкриков со стороны римских фанатов против игроков «Милана»
Болельщики «Ромы» по ходу матча 11-го тура чемпионата Италии против «Милана» (1:2) отметились расистскими выкриками в адрес футболистов «россонери», в результате чего в против их клуба была подана жалоба в дисциплинарный комитет.
В частности, ненависти на почве расистских оскорблений подверглись Златан Ибрагимович, в адрес которого с трибун доносились выкрики «Ты — цыган», а также Франк Кессье, действия которого сопровождали звуками, имитировавшими уханье обезьян.
«На протяжении многих лет наш клуб твердо привержен борьбе с расизмом и всеми формами дискриминации. Как организация, мы продолжаем делать все возможное для продвижения позитивных изменений в этом направлении.
В качестве демонстрации нашей постоянной приверженности борьбе с этой проблемой, игроки «Ромы» регулярно посещают местные школы, чтобы донести учащимся послание, призванное способствовать равенству, уважению и единству как на поле, так и за его пределами.
В настоящее время клуб не располагает всей информацией и доказательствами, относящимися к конкретным эпизодам, упомянутым спортивными властями, но уже поддерживает контакты с соответствующими руководящими органами, чтобы точно установить, что именно произошло во время игры», — гласит заявление «Ромы» на официальном сайте.
Отметим, что это уже не первый случай с участием фанатов римского клуба, когда те оказываются замешаны в скандалы на расовой почве.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю