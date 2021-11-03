Онана будет зарабатывать в «Интере» 3 миллиона евро за сезон
Голкипер «Аякса» Андре Онана продолжит карьеру в Италии, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.
25-летний камерунец договорился с «Интером» и перейдет в стан «нерадзурри» в качестве свободного агента. Футболист подпишет четырехлетний контракт с зарплатой в три миллиона евро в год.
Летом 2022 года Онана станет свободным агентом и достанется «Интеру» бесплатно.
Напомним, что с февраля 2021 года Онана отбывает девятимесячную дисквалификацию за допинг. Футболист сможет выйти на поле с 4 ноября.
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