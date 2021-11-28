Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

Гол Абрахама принес «Роме» победу над «Торино»

21:01
Тэмми Абрахам. Фото ФК «Рома»
Тэмми Абрахам. Фото ФК «Рома»
Теги:

«Рома» обыграла «Торино» (1:0) в матче 14-го тура чемпионата Италии.

Единственный мяч на 32-й минуте забил Тэмми Абрахам. «Рома» набрала 25 очков и на данный момент занимает пятое место. У «Торино» 17 очков и 13-я позиция.

В следующем туре «Торино» примет «Эмполи», а «Рома» на выезде сыграет с «Болоньей».

Италия. Серия А. 14-й тур
28 нояб, 20:00. Olimpico (Рим)
Рома
1:0
Торино
Голы
Абрахам, 32 (1:0)
Рома
Руй Патрисиу Карсдорп Роджер Ибаньес Смоллинг Манчини Пеллегрини (Кумбулла, 90+3 ) Диавара Мхитарян Абрахам Дзаньоло Эль-Шаарави (Винья, 88 )
Торино
Милинкович-Савич Бремер Синго Джиджи (Зима, 46) Войвода (Базелли, 77) Буонджорно (Дзадза, 77) Побега Лукич Прат (Пьяца, 77) Белотти (Санабрия, 79) Брекало
Предупреждения
Роджер Ибаньес 90, Кумбулла 90  -  Зима 54
Судьи
Киффи

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Противоречивая карьера олимпийского чемпиона Билозерчева: его выгнали из сборной СССР за «растление коллектива»
В ПФР сообщили о повышении с 1 декабря пенсий у трех категорий россиян
0