Гол Абрахама принес «Роме» победу над «Торино»
21:01
«Рома» обыграла «Торино» (1:0) в матче 14-го тура чемпионата Италии.
Единственный мяч на 32-й минуте забил Тэмми Абрахам. «Рома» набрала 25 очков и на данный момент занимает пятое место. У «Торино» 17 очков и 13-я позиция.
В следующем туре «Торино» примет «Эмполи», а «Рома» на выезде сыграет с «Болоньей».
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