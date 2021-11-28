Гол Абрахама принес «Роме» победу над «Торино»

«Рома» обыграла «Торино» (1:0) в матче 14-го тура чемпионата Италии.

Единственный мяч на 32-й минуте забил Тэмми Абрахам. «Рома» набрала 25 очков и на данный момент занимает пятое место. У «Торино» 17 очков и 13-я позиция.

В следующем туре «Торино» примет «Эмполи», а «Рома» на выезде сыграет с «Болоньей».