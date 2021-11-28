Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о поражении команды в матче 14-го тура чемпионата Италии с «Сассуоло» (1:3).

«Нам не хватало сосредоточенности, мы сделали слишком много ошибок. У нас было много полумоментов, которыми мы не воспользовались из-за неправильных решений. Очевидно, кое-что не сработало.

Я не увидел нехватки решимости. Думаю, мы просто принимали неверные решения. Дело не только в защите. Мы слишком легко отдавали мяч, и уж точно не должны были пропускать третий.

Мы осознаем свои сильные и слабые стороны, поэтому нам нужно продолжать работать. Мы начали сезон очень мощно, в последних играх мы немного сбавили по разным причинам, но мы можем вернуться на правильный путь», — приводит слова Пиоли Football Italia.

«Милан» после этой встречи остался на втором месте в таблице. «Сассуоло» — 12-й.