Пиоли — о поражении от «Сассуоло»: «Сделали много ошибок, но мы можем вернуться на правильный путь»
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о поражении команды в матче 14-го тура чемпионата Италии с «Сассуоло» (1:3).
«Нам не хватало сосредоточенности, мы сделали слишком много ошибок. У нас было много полумоментов, которыми мы не воспользовались из-за неправильных решений. Очевидно, кое-что не сработало.
Я не увидел нехватки решимости. Думаю, мы просто принимали неверные решения. Дело не только в защите. Мы слишком легко отдавали мяч, и уж точно не должны были пропускать третий.
Мы осознаем свои сильные и слабые стороны, поэтому нам нужно продолжать работать. Мы начали сезон очень мощно, в последних играх мы немного сбавили по разным причинам, но мы можем вернуться на правильный путь», — приводит слова Пиоли Football Italia.
«Милан» после этой встречи остался на втором месте в таблице. «Сассуоло» — 12-й.
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Дополнительная информация:
https://football-italia.net/pioli-milan-lacked-sharpness-and-made-mistakes/
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