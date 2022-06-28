«Наполи» ведет переговоры по Брекало. Клуб могут покинуть Политано и Мертенс
«Наполи» начал переговоры с «Вольфсбургом» по Брекало
«Наполи» ведет переговоры с «Вольфсбургом» по покупке полузащитника Йосипа Брекало, сообщает TuttoMercatoWeb.
Преимуществом неаполитанцев перед другими клубами, по данным источника, является выступление клуба в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
«Наполи» собирается укрепить позицию флангового нападающего в связи с возможным уходом Маттео Политано и Дриса Мертенса.
В прошлом сезоне Брекало выступал в аренде в «Торино». В 32 матчах серии А 24-летний хорват забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи.
Контракт хавбека с «Вольфсбургом» действует до июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 15 миллионов евро.
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