«Наполи» ведет переговоры по Брекало. Клуб могут покинуть Политано и Мертенс

«Наполи» начал переговоры с «Вольфсбургом» по Брекало

«Наполи» ведет переговоры с «Вольфсбургом» по покупке полузащитника Йосипа Брекало, сообщает TuttoMercatoWeb.

Преимуществом неаполитанцев перед другими клубами, по данным источника, является выступление клуба в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

«Наполи» собирается укрепить позицию флангового нападающего в связи с возможным уходом Маттео Политано и Дриса Мертенса.

В прошлом сезоне Брекало выступал в аренде в «Торино». В 32 матчах серии А 24-летний хорват забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи.

Контракт хавбека с «Вольфсбургом» действует до июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 15 миллионов евро.