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«Наполи» ведет переговоры по Брекало. Клуб могут покинуть Политано и Мертенс

«Наполи» начал переговоры с «Вольфсбургом» по Брекало
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«Наполи» ведет переговоры с «Вольфсбургом» по покупке полузащитника Йосипа Брекало, сообщает TuttoMercatoWeb.

Преимуществом неаполитанцев перед другими клубами, по данным источника, является выступление клуба в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

«Наполи» собирается укрепить позицию флангового нападающего в связи с возможным уходом Маттео Политано и Дриса Мертенса.

В прошлом сезоне Брекало выступал в аренде в «Торино». В 32 матчах серии А 24-летний хорват забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи.

Контракт хавбека с «Вольфсбургом» действует до июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 15 миллионов евро.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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