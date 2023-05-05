«Рома» рассматривает кандидатуры двух тренеров на случай ухода Моуринью

«Рома» определилась с возможными кандидатами на пост главного тренера команды, если ее покинет Жозе Моуринью, утверждает Gazzetta dello Sport.

По информации источника, будущее 60-летнего португальца остается неясным, несмотря на то, что его контракт рассчитан до конца следующего сезона. Основными кандидатами на замену Моуринью считаются Рубен Аморим («Спортинг») и Тиагу Мотта («Болонья»).

После 33 туров «Рома» с 58 очками занимает седьмое место в турнирной таблице итальянской серии А.