Булыкин — о Кварацхелии: «Красавчик. В России бы за чемпионство не боролся, а играл в ФНЛ»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в комментарии «СЭ» поделился мнением о вингере «Наполи» Хвиче Кварацхелии и о досрочной победе неаполитанцев в чемпионате Италии.

«Кварацхелия молодец, красавчик. В России бы он за чемпионство не боролся, а играл с «Рубином» в ФНЛ. Молодец, что сделал такой шаг. Не побоялся, перешел и получил награду. Но первый сезон намного легче, чем второй. Желаем удачи, во втором сезоне все будут на него настраиваться, все будет по-другому. Ни в коем случае не стоит успокаиваться и сбавлять темп», — сказал Булыкин «СЭ».

4 мая «Наполи» в гостях сыграл вничью с «Удинезе» в 33-м туре серии А (1:1) и завоевал чемпионский титул. За 5 туров до конца розыгрыша турнира отрыв неаполитанцев от «Лацио» вырос до 16 очков, что позволило команде Лучано Спаллетти досрочно стать чемпионом Италии.