Мостовой — о чемпионстве «Наполи»: «Удивительно, что это случилось впервые за 33 года»

Бывший нападающий «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на победу «Наполи» в чемпионате Италии.

«Удивительно, что это случилось впервые за 33 года. Когда говоришь об Италии, вроде кажется, что они были чемпионами недавно. А потом слышишь и понимаешь: 30 с лишним лет. В голове не укладывается: неужели так можно? Другие команды завоевывали трофеи, а «Наполи» после Диего Марадоны — ни разу. Но в этом сезоне с первых туров они начали показывать сумасшедшие результаты. У них была впечатляющая серия побед, они сразу стали претендентами на титул. А после того, как с «Ювентуса» сняли очки, вообще все стало понятно», — цитирует Мостового «Газета.Ru».

«Наполи» досрочно стал победителем чемпионата Италии. 4 мая неаполитанцы вничью сыграли с «Удинезе» (1:1) и набрали 80 очков по итогам 33 туров серии А.