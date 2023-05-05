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Мостовой — о чемпионстве «Наполи»: «Удивительно, что это случилось впервые за 33 года»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на победу «Наполи» в чемпионате Италии.

«Удивительно, что это случилось впервые за 33 года. Когда говоришь об Италии, вроде кажется, что они были чемпионами недавно. А потом слышишь и понимаешь: 30 с лишним лет. В голове не укладывается: неужели так можно? Другие команды завоевывали трофеи, а «Наполи» после Диего Марадоны — ни разу. Но в этом сезоне с первых туров они начали показывать сумасшедшие результаты. У них была впечатляющая серия побед, они сразу стали претендентами на титул. А после того, как с «Ювентуса» сняли очки, вообще все стало понятно», — цитирует Мостового «Газета.Ru».

«Наполи» досрочно стал победителем чемпионата Италии. 4 мая неаполитанцы вничью сыграли с «Удинезе» (1:1) и набрали 80 очков по итогам 33 туров серии А.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/05/05/20369972.shtml?updated
Александр Мостовой
Футбол
ФК Наполи
серия А
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 33 25 5 3 69-23 80
2
 Лацио 33 19 7 7 52-24 64
3
 Ювентус 33 19 6 8 50-28 63
4
 Интер 33 19 3 11 60-35 60
5
 Аталанта 33 17 7 9 56-39 58
6
 Милан 33 16 10 7 53-39 58
7
 Рома 33 17 7 9 45-31 58
8
 Фиорентина 33 12 10 11 45-39 46
9
 Торино 33 12 9 12 35-38 45
10
 Болонья 33 12 9 12 42-43 45
11
 Монца 33 12 9 12 41-44 45
12
 Удинезе 33 10 13 10 43-41 43
13
 Сассуоло 33 12 7 14 40-49 43
14
 Салернитана 33 7 14 12 41-54 35
15
 Эмполи 33 8 11 14 29-43 35
16
 Лечче 33 7 10 16 28-40 31
17
 Специя 33 5 12 16 28-54 27
18
 Верона 33 6 9 18 27-51 27
19
 Кремонезе 33 3 12 18 29-59 21
20
 Сампдория 33 3 8 22 20-59 17
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38 тур
6.05 16:00
Милан – Лацио
 - : -
6.05 19:00
Рома – Интер
 - : -
6.05 21:45
Кремонезе – Специя
 - : -
7.05 13:30
Аталанта – Ювентус
 - : -
7.05 16:00
Торино – Монца
 - : -
7.05 19:00
Наполи – Фиорентина
 - : -
7.05 21:45
Лечче – Верона
 - : -
8.05 19:30
Эмполи – Салернитана
 - : -
8.05 19:30
Удинезе – Сампдория
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8.05 21:45
Сассуоло – Болонья
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Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 22
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 19
Булай Диа

Булай Диа

Салернитана

 15
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 10
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Филип Костич

Филип Костич

Ювентус

 8
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 19 1 6
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 31 1 2
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

 24 1 0
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