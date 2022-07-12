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Сегодня, 12:47

«Рома» продлила контракт с защитником Манчини на 5 лет

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Джанлука Манчини.
Фото ФК «Рома»

«Рома» объявила о продлении контракта с защитником Джанлукой Манчини.

Новое соглашение с 26-летним итальянцем рассчитано до конца июня 2027 года.

Манчини выступает за «Рому» с июля 2019 года. В прошлом сезоне футболист забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 45 матчах за римлян во всех турнирах.

Футбол
ФК Рома
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