Моуринью по-прежнему недоволен работой «Ромы» во время трансферного окна
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью по-прежнему недоволен активностью римлян во время трансферного окна.
Этим летом «джалоросси» подписали полузащитника Неманью Матича, защитника Зеки Челика и вратаря Миле Свилара. Из них двое пополнили клуб на правах свободных агентов.
На вопрос от Il Corriere dello Sport о недовольстве работой клуба в летнее трансферное окно, Моуринью улыбнулся: «Разве я выгляжу недовольным?»
«Я немного разочарован работой на рынке. Но не волнуйтесь, не волнуйтесь», - добавил Моуринью.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло с высокой долей вероятности покинет клуб летом.
Среди игроков, которые могли бы пополнить состав римлян, назывались полузащитник «Валенсии» Гонсалу Гедеш и нападающий «Сассуоло» Доменико Берарди.
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1
|Милан
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2
|Интер
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3
|Наполи
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4
|Ювентус
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5
|Лацио
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6
|Рома
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7
|Фиорентина
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8
|Аталанта
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9
|Верона
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10
|Торино
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11
|Сассуоло
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|0-0
|0
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12
|Удинезе
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13
|Болонья
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|0-0
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14
|Эмполи
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|0-0
|0
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15
|Сампдория
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|0-0
|0
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16
|Специя
|0
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|0
|0-0
|0
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17
|Салернитана
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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18
|Лечче
|0
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|0-0
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19
|Кремонезе
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20
|Монца
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|0-0
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|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
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Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
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Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
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Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
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Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
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Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
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Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
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Ювентус – Сассуоло
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