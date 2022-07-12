Моуринью по-прежнему недоволен работой «Ромы» во время трансферного окна

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью по-прежнему недоволен активностью римлян во время трансферного окна.

Этим летом «джалоросси» подписали полузащитника Неманью Матича, защитника Зеки Челика и вратаря Миле Свилара. Из них двое пополнили клуб на правах свободных агентов.

На вопрос от Il Corriere dello Sport о недовольстве работой клуба в летнее трансферное окно, Моуринью улыбнулся: «Разве я выгляжу недовольным?»

«Я немного разочарован работой на рынке. Но не волнуйтесь, не волнуйтесь», - добавил Моуринью.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло с высокой долей вероятности покинет клуб летом.

Среди игроков, которые могли бы пополнить состав римлян, назывались полузащитник «Валенсии» Гонсалу Гедеш и нападающий «Сассуоло» Доменико Берарди.