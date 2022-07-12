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Мхитарян будет выступать за «Интер» под 22-м номером

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Генрих Мхитарян.
Фото ФК «Интер»

Полузащитник Генрих Мхитарян определился с номером, под которым будет выступать за «Интер».

33-летний армянин будет играть под 22-м номером.

Мхитарян перешел в «Интер» в начале июля, футболист подписал контракт с клубом до конца июня 2024 года.

Предыдущей командой Мхитаряна была «Рома», за которую он играл с сентября 2020 года. В прошлом сезоне полузащитник забил 5 голов и сделал 9 результативных передач в 44 матчах за римлян.

Источник: https://twitter.com/Inter_en/status/1546795065133211649
Генрих Мхитарян
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