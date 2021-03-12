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«Лацио» выиграл у «Кротоне», Кайседо забил победный гол

18:57
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«Лацио» одержал победу над «Кротоне» (3:2) в матче 27-го тура чемпионата Италии.

В составе римской команды голы забили Луис Альберто, Сергей Милинкович-Савич и экс-форвард «Локомотива» Фелипе Кайседо. За «Кротоне» дубль оформил Сими.

«Лацио» с 46 очками занимает седьмое место в турнирной таблице серии А. «Кротоне» — 20-я строчка и 15 баллов.

Чемпионат Италии. Серия А

27-й тур

«Лацио» — «Кротоне» — 3:2 (2:1)

Голы: Милинкович-Савич, 14 (1:0). Сими, 29 (1:1). Луис Альберто, 39 (2:1). Сими, 50 — с пенальти (2:2). Кайседо, 84 (3:2).

«Лацио»: Рейна, Раду (Перейра, 84), Ачерби, Габаррон, Лукас (Лулич, 70), Луис Альберто, Фарес (Эскаланте, 70), Марушич, Милинкович-Савич, Иммобиле (Кайседо, 76), Корреа (Муричи, 76).

«Кротоне»: Кордац, Магальян (Джиджи, 46), Луперто, Педру Перейра (Бенали, 70), Големич, Реца (Рисполи, 65), Петриччоне (Ди Кармине, 88), Молина, Унас, Сими, Мессиас.

Предупреждения: Джиджи, 53. Рисполи, 79. Петриччоне, 83.

Судья: Рапуано (Италия).

12 марта. Рим. Стадион Олимпийский.

Лацио — Кротоне

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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