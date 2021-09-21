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«Рома» претендует на защитника «Манчестер Юнайтед»

16:48
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот может перебраться в Италию. В услугах 22-летнего португальца заинтересована «Рома», сообщает Calciomercato.

Римляне попробуют оформить трансфер игрока уже во время зимнего трансферного окна.

Летом у Далота также были предложения из серии А, но на трансфер игрока наложил вето главный тренер «МЮ» Уле Гуннар Сульшер.

В минувшем сезоне Далот на правах аренды выступал за «Милан», в составе которого провел 33 матча, забил два мяча и сделал три результативные передачи.

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Иван Шитик все материалы автора

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