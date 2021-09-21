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Кьеллини не сыграет против «Специи» из-за температуры

16:25
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал, каким будет состав команды на матч 5-го тура серии А против «Специи».

«В составе на матч против «Специи» будут кое-какие изменения. Некоторые игроки сыграли слишком много игр за последнее время. Кьеллини пропустит встречу, так как у него поднялась температура», — приводит слова Аллегри пресс-служба клуба.

Поединок 5-го тура чемпионата Италии «Специя» — «Ювентус» состоится в среду, 22 сентября.

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Иван Шитик все материалы автора

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