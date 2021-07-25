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«Рома» предложила 15 миллионов евро за Ленгле

16:57
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Защитник «Барселоны» Клеман Ленгле может продолжить карьеру в Италии, сообщает AS.

В услугах французского футболиста заинтересована «Рома». Римский клуб предложил 15 миллионов евро за Ленгле, но каталонцы не собираются расставаться со своим футболистом меньше, чем за 25 миллионов.

26-летний защитник перешел в «Барселону» из «Севильи» в июле 2018 года, трансфер обошелся сине-гранатовым в 35,9 миллиона евро. Контакт Ленгле с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

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Иван Шитик все материалы автора

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