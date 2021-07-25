Наингголан хочет продолжить карьеру в «Кальяри»
10:13
Полузащитник «Интера» Раджа Наингголан может покинуть чемпионат Италии, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.
По данным издания, футболист хочет досрочно разорвать контракт с командой, так как получил более выгодное предложение от «Бешикташа». Турецкий клуб предлагает бельгийцу контракт до 2023 года с окладом 2,5 миллиона евро плюс бонусы. Сам хавбек ждет предложения от «Кальяри».
В прошлом сезоне игрок провел 22 матча в аренде в «Кальяри», отметившись 2 голами.
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