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Кокорин попал в стартовый состав «Фиорентины» на товарищеский матч

17:22
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Стал известен стартовый состав «Фиорентины» на товарищеский матч с командой четвертого итальянского дивизиона «Фолиньо».

С первых минут на поле выйдет российский нападающий Александр Кокорин.

«Фиорентина»: Терраччано, Венути, Миленкович, Игор, Терзич, Бьянко, Дункан, Бонавентура, Кальехон, Кокорин, Соттил.

Игра начнется в 18.00 по московскому времени.

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Владимир Иванов все материалы автора

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