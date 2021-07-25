Кокорин попал в стартовый состав «Фиорентины» на товарищеский матч
17:22
Стал известен стартовый состав «Фиорентины» на товарищеский матч с командой четвертого итальянского дивизиона «Фолиньо».
С первых минут на поле выйдет российский нападающий Александр Кокорин.
«Фиорентина»: Терраччано, Венути, Миленкович, Игор, Терзич, Бьянко, Дункан, Бонавентура, Кальехон, Кокорин, Соттил.
Игра начнется в 18.00 по московскому времени.
FORMAZIONE | ?— ACF Fiorentina (@acffiorentina) July 25, 2021
Il nostro undici iniziale per l'amichevole odierna ??#ForzaViola ? #Fiorentina pic.twitter.com/9wuZMoCFKT
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