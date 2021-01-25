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«Рома» подпишет защитника «Далласа» Рейнолдса

16:59
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«Рома» договорилась о переходе защитника «Далласа» Брайана Рейнолдса, сообщает в своем Twitter итальянский журналист Николо Скира.

По данным источника, стороны согласовали аренду с обязательством выкупа контракта за 7,5 миллиона евро. В ближайшие дни сделка будет оформлена официально. Контракт игрока будет рассчитан до 2025 года, а зарплата составит миллион евро в год + бонусы.

19-летний американец провел 31 матч за «Даллас». В его активе шесть голевых передач. Он выступает на позиции правого защитника.

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