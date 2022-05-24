«Рома» направила Дибале предложение о переходе. Тотти готов отдать ему 10-й номер

«Рома» направила официальное предложение нападающему «Ювентуса» Пауло Дибале, сообщает журналист Сесар Луис Мерло.

По информации источника, бывший нападающий римского клуба Франческо Тотти хочет убедить 28-летнего аргентинца перейти в «Рому».

«Посмотрим, смогу ли я привезти Пауло в Рим. Мы встретимся в понедельник, я постараюсь убедить его. Я бы с радостью отдал ему свой 10-й номер, если бы он пожелал. Но решать не мне», — заявил Тотти.

В нынешнем сезоне Дибала забил 15 мячей и отдал шесть результативных передач в 39 матчах за «Ювентус» во всех турнирах. Контракт нападающего с туринским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.