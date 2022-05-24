Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 06:35

«Рома» направила Дибале предложение о переходе. Тотти готов отдать ему 10-й номер

«Рома» направила нападающему «Ювентуса» Дибале предложение о переходе
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Рома» направила официальное предложение нападающему «Ювентуса» Пауло Дибале, сообщает журналист Сесар Луис Мерло.

По информации источника, бывший нападающий римского клуба Франческо Тотти хочет убедить 28-летнего аргентинца перейти в «Рому».

«Посмотрим, смогу ли я привезти Пауло в Рим. Мы встретимся в понедельник, я постараюсь убедить его. Я бы с радостью отдал ему свой 10-й номер, если бы он пожелал. Но решать не мне», — заявил Тотти.

В нынешнем сезоне Дибала забил 15 мячей и отдал шесть результативных передач в 39 матчах за «Ювентус» во всех турнирах. Контракт нападающего с туринским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Источник: https://twitter.com/CLMerlo/status/1528810012579188736
Пауло Дибала
Франческо Тотти
Футбол
ФК Рома
ФК Ювентус
серия А
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Никакой политики или диссидентства». Как советская шахматистка подставила сборную из-за любви
Запрещенный «флаг войны», американцы и алкоголь, женщина-тренер и сексизм. Главные скандалы на хоккейном ЧМ-2022
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фанат, укравший золотую медаль серии А у Пиоли, поблагодарил тренера в соцсети
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Милан 38 26 8 4 69-31 86
2
 Интер 38 25 9 4 84-32 84
3
 Наполи 38 24 7 7 74-31 79
4
 Ювентус 38 20 10 8 57-37 70
5
 Лацио 38 18 10 10 77-58 64
6
 Рома 38 18 9 11 59-43 63
7
 Фиорентина 38 19 5 14 59-51 62
8
 Аталанта 38 16 11 11 65-48 59
9
 Верона 38 14 11 13 65-59 53
10
 Торино 38 13 11 14 46-41 50
11
 Сассуоло 38 13 11 14 64-66 50
12
 Удинезе 38 11 14 13 61-58 47
13
 Болонья 38 12 10 16 44-55 46
14
 Эмполи 38 10 11 17 50-70 41
15
 Сампдория 38 10 6 22 46-63 36
16
 Специя 38 10 6 22 41-71 36
17
 Кальяри 38 6 12 20 34-68 30
18
 Салернитана 38 7 10 21 33-78 30
19
 Дженоа 38 4 16 18 27-60 28
20
 Венеция 38 6 9 23 34-69 27
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
21.08 19:30
Верона – Сассуоло
 2 : 3
21.08 19:30
Интер – Дженоа
 4 : 0
21.08 21:45
Эмполи – Лацио
 1 : 3
21.08 21:45
Торино – Аталанта
 1 : 2
22.08 19:30
Болонья – Салернитана
 3 : 2
22.08 19:30
Удинезе – Ювентус
 2 : 2
22.08 21:45
Наполи – Венеция
 2 : 0
22.08 21:45
Рома – Фиорентина
 3 : 1
23.08 19:30
Кальяри – Специя
 2 : 2
23.08 21:45
Сампдория – Милан
 0 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 27
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 24
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 21
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 11
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 10
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 10
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 28 2 5
Итан Ампаду

Итан Ампаду

Венеция

 29 1 11
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 28 1 10
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости