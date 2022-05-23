Фанат, укравший золотую медаль серии А у Пиоли поблагодарил тренера в соцсети
Фанат, который украл золотую медаль чемпиона Италии у главного тренера «Милана» Стефано Пиоли обратился к тренеру в социальной сети.
«Спасибо, Пиоли», — написал болельщик в соцсети.
Непонятно, собирается ли фанат возвращать медаль 56-летнему специалисту.
Ранее Пиоли через СМИ объявил о том, что у него украли медаль во время празднования чемпионства «Милана». Тренер попросил вернуть ему награду.
Позже руководство серии А заявило, что вручит специалисту новую медаль.
Ранее Пиоли сделал себе татуировку в честь 19-й победы «Милана» в чемпионате Италии.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|38
|26
|8
|4
|69-31
|86
|
2
|Интер
|38
|25
|9
|4
|84-32
|84
|
3
|Наполи
|38
|24
|7
|7
|74-31
|79
|
4
|Ювентус
|38
|20
|10
|8
|57-37
|70
|
5
|Лацио
|38
|18
|10
|10
|77-58
|64
|
6
|Рома
|38
|18
|9
|11
|59-43
|63
|
7
|Фиорентина
|38
|19
|5
|14
|59-51
|62
|
8
|Аталанта
|38
|16
|11
|11
|65-48
|59
|
9
|Верона
|38
|14
|11
|13
|65-59
|53
|
10
|Торино
|38
|13
|11
|14
|46-41
|50
|
11
|Сассуоло
|38
|13
|11
|14
|64-66
|50
|
12
|Удинезе
|38
|11
|14
|13
|61-58
|47
|
13
|Болонья
|38
|12
|10
|16
|44-55
|46
|
14
|Эмполи
|38
|10
|11
|17
|50-70
|41
|
15
|Сампдория
|38
|10
|6
|22
|46-63
|36
|
16
|Специя
|38
|10
|6
|22
|41-71
|36
|
17
|Кальяри
|38
|6
|12
|20
|34-68
|30
|
18
|Салернитана
|38
|7
|10
|21
|33-78
|30
|
19
|Дженоа
|38
|4
|16
|18
|27-60
|28
|
20
|Венеция
|38
|6
|9
|23
|34-69
|27
Результаты / календарь
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31 тур
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|21.08
|19:30
|
Верона – Сассуоло
|2 : 3
|21.08
|19:30
|
Интер – Дженоа
|4 : 0
|21.08
|21:45
|
Эмполи – Лацио
|1 : 3
|21.08
|21:45
|
Торино – Аталанта
|1 : 2
|22.08
|19:30
|
Болонья – Салернитана
|3 : 2
|22.08
|19:30
|
Удинезе – Ювентус
|2 : 2
|22.08
|21:45
|
Наполи – Венеция
|2 : 0
|22.08
|21:45
|
Рома – Фиорентина
|3 : 1
|23.08
|19:30
|
Кальяри – Специя
|2 : 2
|23.08
|21:45
|
Сампдория – Милан
|0 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|27
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|24
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|21
|П
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|11
|
|
Хакан Чалханоглу
Интер
|10
|
|
Николо Барелла
Интер
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Адама Сумаоро
Болонья
|28
|2
|5
|
|
Итан Ампаду
Венеция
|29
|1
|11
|
|
Николо Дзаньоло
Рома
|28
|1
|10
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