Фанат, укравший золотую медаль серии А у Пиоли поблагодарил тренера в соцсети

Фанат, который украл золотую медаль чемпиона Италии у главного тренера «Милана» Стефано Пиоли обратился к тренеру в социальной сети.

«Спасибо, Пиоли», — написал болельщик в соцсети.

Непонятно, собирается ли фанат возвращать медаль 56-летнему специалисту.

Ранее Пиоли через СМИ объявил о том, что у него украли медаль во время празднования чемпионства «Милана». Тренер попросил вернуть ему награду.

Позже руководство серии А заявило, что вручит специалисту новую медаль.

Ранее Пиоли сделал себе татуировку в честь 19-й победы «Милана» в чемпионате Италии.