Мората хотел бы завершить карьеру в «Ювентусе»

Нападающий «Атлетико» Альваро Мората, выступающий на правах аренды в «Ювентусе», хотел бы завершить карьеру в туринском клубе, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, главный тренер туринского клуба Массимилиано Аллегри тоже предпочел бы сохранить 29-летнего испанца.

Напомним , что «Ювентус» арендовал нападающего два года назад. В соглашении между клубами была прописана опция выкупа за 35 миллионов евро. Однако руководство туринцев изменило трансферную стратегию и не готово столько платить за Морату.

Отмечается, что мадридский клуб не собираются идти на существенные уступки и соглашаться на продажу испанца за 15 миллионов евро плюс бонусы.

В сезоне-2021/22 Мората забил 12 мячей и отдал девять результативных передач в 48 матчах за туринцев.