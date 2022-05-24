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Мората хотел бы завершить карьеру в «Ювентусе»

Карен Саркисян
Корреспондент
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Нападающий «Атлетико» Альваро Мората, выступающий на правах аренды в «Ювентусе», хотел бы завершить карьеру в туринском клубе, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, главный тренер туринского клуба Массимилиано Аллегри тоже предпочел бы сохранить 29-летнего испанца.

Напомним , что «Ювентус» арендовал нападающего два года назад. В соглашении между клубами была прописана опция выкупа за 35 миллионов евро. Однако руководство туринцев изменило трансферную стратегию и не готово столько платить за Морату.

Отмечается, что мадридский клуб не собираются идти на существенные уступки и соглашаться на продажу испанца за 15 миллионов евро плюс бонусы.

В сезоне-2021/22 Мората забил 12 мячей и отдал девять результативных передач в 48 матчах за туринцев.

Источник: https://www.gazzetta.it/Calcio/Serie-A/Juventus/23-05-2022/calciomercato-juve-morata-titoli-coda-ecco-cosa-potrebbe-cambiare-cose-440645101208.shtml
Альваро Мората
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Болонья – Салернитана
 3 : 2
22.08 19:30
Удинезе – Ювентус
 2 : 2
22.08 21:45
Наполи – Венеция
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Интер

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Хакан Чалханоглу

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Интер

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