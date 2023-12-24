«Рома» дома победила «Наполи», гости доигрывали матч вдевятером

«Рома» в матче 17-го тура чемпионата Италии на своем поле обыграла «Наполи» со счетом 2:0.

Отличились Лоренцо Пеллегрини и Ромелу Лукаку. Гости доигрывали матч вдевятером: на 66-й минуте красную карточку получил Маттео Политано, на 86-й минуте удалился Виктор Осимхен.

После этого матча «Рома» с 28 очками занимает шестое место в турнирной таблице, «Наполи» с 27 очками — на седьмой строчке.