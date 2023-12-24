«Рома» дома победила «Наполи», гости доигрывали матч вдевятером
«Рома» в матче 17-го тура чемпионата Италии на своем поле обыграла «Наполи» со счетом 2:0.
Отличились Лоренцо Пеллегрини и Ромелу Лукаку. Гости доигрывали матч вдевятером: на 66-й минуте красную карточку получил Маттео Политано, на 86-й минуте удалился Виктор Осимхен.
После этого матча «Рома» с 28 очками занимает шестое место в турнирной таблице, «Наполи» с 27 очками — на седьмой строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|17
|14
|2
|1
|41-7
|44
|
2
|Ювентус
|17
|12
|4
|1
|26-11
|40
|
3
|Милан
|17
|10
|3
|4
|31-20
|33
|
4
|Болонья
|17
|8
|7
|2
|21-12
|31
|
5
|Фиорентина
|17
|9
|3
|5
|26-18
|30
|
6
|Рома
|17
|8
|4
|5
|30-19
|28
|
7
|Наполи
|17
|8
|3
|6
|28-21
|27
|
8
|Аталанта
|17
|8
|2
|7
|28-20
|26
|
9
|Лацио
|17
|7
|3
|7
|18-18
|24
|
10
|Торино
|17
|6
|6
|5
|15-17
|24
|
11
|Монца
|17
|5
|6
|6
|16-18
|21
|
12
|Лечче
|17
|4
|8
|5
|19-23
|20
|
13
|Фрозиноне
|17
|5
|4
|8
|22-28
|19
|
14
|Дженоа
|17
|5
|4
|8
|18-22
|19
|
15
|Сассуоло
|17
|4
|4
|9
|25-32
|16
|
16
|Верона
|17
|3
|5
|9
|15-23
|14
|
17
|Удинезе
|17
|1
|11
|5
|15-28
|14
|
18
|Кальяри
|17
|3
|4
|10
|16-31
|13
|
19
|Эмполи
|17
|3
|3
|11
|10-30
|12
|
20
|Салернитана
|17
|1
|6
|10
|14-36
|9
Результаты / календарь
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38 тур
|22.12
|20:30
|
Эмполи – Лацио
|0 : 2
|22.12
|20:30
|
Сассуоло – Дженоа
|1 : 2
|22.12
|22:45
|
Монца – Фиорентина
|0 : 1
|22.12
|22:45
|
Салернитана – Милан
|2 : 2
|23.12
|14:30
|
Фрозиноне – Ювентус
|1 : 2
|23.12
|17:00
|
Болонья – Аталанта
|1 : 0
|23.12
|17:00
|
Торино – Удинезе
|1 : 1
|23.12
|20:00
|
Интер – Лечче
|2 : 0
|23.12
|20:00
|
Верона – Кальяри
|2 : 0
|23.12
|22:45
|
Рома – Наполи
|2 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|15
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|9
|
|
Ромелу Лукаку
Рома
|8
|П
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|6
|
|
Пауло Дибала
Рома
|5
|
|
Оливье Жиру
Милан
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|16
|1
|2
|
|
Малик Тшау
Милан
|11
|1
|3
|
|
Ламек Банда
Лечче
|13
|1
|3
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