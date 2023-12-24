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«Рома» дома победила «Наполи», гости доигрывали матч вдевятером

Сергей Разин
корреспондент
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23 декабря. «Рома» на своем поле победила «Наполи».
Фото Reuters

«Рома» в матче 17-го тура чемпионата Италии на своем поле обыграла «Наполи» со счетом 2:0.

Отличились Лоренцо Пеллегрини и Ромелу Лукаку. Гости доигрывали матч вдевятером: на 66-й минуте красную карточку получил Маттео Политано, на 86-й минуте удалился Виктор Осимхен.

После этого матча «Рома» с 28 очками занимает шестое место в турнирной таблице, «Наполи» с 27 очками — на седьмой строчке.

Италия. Серия А. 17-й тур
23 дек, 22:45. Olimpico (Рим)
Рома
2:0
Наполи

ФК Наполи
ФК Рома
0
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 17 14 2 1 41-7 44
2
 Ювентус 17 12 4 1 26-11 40
3
 Милан 17 10 3 4 31-20 33
4
 Болонья 17 8 7 2 21-12 31
5
 Фиорентина 17 9 3 5 26-18 30
6
 Рома 17 8 4 5 30-19 28
7
 Наполи 17 8 3 6 28-21 27
8
 Аталанта 17 8 2 7 28-20 26
9
 Лацио 17 7 3 7 18-18 24
10
 Торино 17 6 6 5 15-17 24
11
 Монца 17 5 6 6 16-18 21
12
 Лечче 17 4 8 5 19-23 20
13
 Фрозиноне 17 5 4 8 22-28 19
14
 Дженоа 17 5 4 8 18-22 19
15
 Сассуоло 17 4 4 9 25-32 16
16
 Верона 17 3 5 9 15-23 14
17
 Удинезе 17 1 11 5 15-28 14
18
 Кальяри 17 3 4 10 16-31 13
19
 Эмполи 17 3 3 11 10-30 12
20
 Салернитана 17 1 6 10 14-36 9
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22.12 20:30
Эмполи – Лацио
 0 : 2
22.12 20:30
Сассуоло – Дженоа
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Монца – Фиорентина
 0 : 1
22.12 22:45
Салернитана – Милан
 2 : 2
23.12 14:30
Фрозиноне – Ювентус
 1 : 2
23.12 17:00
Болонья – Аталанта
 1 : 0
23.12 17:00
Торино – Удинезе
 1 : 1
23.12 20:00
Интер – Лечче
 2 : 0
23.12 20:00
Верона – Кальяри
 2 : 0
23.12 22:45
Рома – Наполи
 2 : 0
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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 15
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 9
Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку

Рома

 8
П
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 6
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 5
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 5
И К Ж
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 16 1 2
Малик Тшау

Малик Тшау

Милан

 11 1 3
Ламек Банда

Ламек Банда

Лечче

 13 1 3
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