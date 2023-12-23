Форвард «Ювентуса» Мойзе Кин записал свой музыкальный клип

Форвард «Ювентуса» Мойзе Кин записал видеоклип на свой трек, который он ранее выпустил. Песня футболиста называется Outfit.

На данный момент нападающий восстанавливается после травмы и пока не участвует в матчах команды.

В этом сезоне 23-летний футболист провел 12 матчей в серии А, не отметившись результативными действиями.

После 17 туров серии А туринцы занимают 2-е место в турнирной таблице, набрав 40 очков.