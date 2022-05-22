«Рома» может подписать защитника «Фейеноорда» Сенеси

«Рома» интересуется защитником «Фейеноорда» Маркосом Сенеси, сообщает Calciomercato.

По информации источника, римляне впечатлены игрой 25-летнего аргентинца в Лиге Европы в этом сезоне и хотят подписать его в летнее трансферное окно.

В сезоне-2021/22 Сенеси забил 3 гола и отдал 3 результативных передачи в 48 матчах за «Фейеноорд». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.