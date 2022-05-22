«Интер» объявит о продлении контракта с Хандановичем и подписании Онаны на следующей неделе

«Интер» в ближайшее время объявит о продлении контракта с вратарем Самиром Хандановичем, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, заявление будет опубликовано на следующей неделе. Контракт с 37-летним словенцем будет рассчитан до конца июня 2023 года.

Также на следующей неделе «Интер» планирует официально объявить о переходе в клуб вратаря «Аякса» Андре Онаны на правах свободного агента.

За один тур до конца чемпионата Италии-2021/22 «Интер» занимает второе место, уступая «Милану» 2 очка. В последнем туре «Интер» сыграет с «Сампдорией», а «Милан» — с «Сассуоло». Обе встречи состоятся сегодня, 22 мая, начало — в 19.00 (мск).