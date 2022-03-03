Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян объявил о завершении карьеры в сборной Армении.

«Дорогие друзья. Помню, когда я впервые надел футболку сборной Армении, это было в товарищеской игре против Панамы, и мой первый гол за Армению в отборочной встрече чемпионата мира в ворота Эстонии. Я хотел побеждать на каждом этапе своей карьеры, как трудно бы ни было.

Для меня было честью играть за Армению последние 15 лет и еще большая честь — быть ее капитаном последние шесть лет.

После 95 матчей за сборную Армении, тяжелой работы, страсти и беспрецедентных взлетов и падений на пути представления моей страны на поле, я принял решение завершить свою международную карьеру в национальной команде.

Я пришел к этому решению после моего последнего матча против Германии в ноябре. Я думаю, что это подходящее время. Я отдал все, что мог, сборной Армении.

Поэтому в ближайшие годы я буду полностью сосредоточен на своей клубной карьере.

Мое футбольное гнездо было сплетено в Армении, на моей родине, и я всегда буду благодарен каждому человеку, который поддерживал меня, тренировал меня, с кем я играл и способствовал моему росту как футболиста и как личности.

Удачи моей сборной! Навсегда ваш Хено".

Мхитарян выступал за сборную Армении 2007 года. В 95 матчах за национальную команду полузащитник забил 32 мяча.