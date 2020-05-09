«Рома» может купить Ловрена или Тодибо, если не сохранит Смоллинга

«Рома» интересуется защитниками Деяном Ловреном («Ливерпуль») и Жан-Клером Тодибо («Барселона»), сообщает Corriere dello Sport.

Сообщается, что римляне рассматривают этих футболистов на случай, если клубу не удастся сохранить Криса Смоллинга, который проводит сезон-2019/20 в итальянской команде на правах аренды.

Ловрен провел за «Ливерпуль» 14 матчей в сезоне-2019/20, на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 30-летнего хорвата в 16 миллионов евро.

Тодибо с зимы 2020 года выступает за «Шальке» на правах аренды из «Барселоны». 20-летний француз провел за команду из Гельзенкирхена 7 матчей. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 9 миллионов евро.