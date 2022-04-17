«Рома» и «Тоттенхэм» претендуют на полузащитника «Ювентуса» Маккенни

Полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни летом может покинуть клуб. На игрока претендуют «Рома» и «Тоттенхэма», сообщает Fichajes

23-летний американец получил перелом второй и третьей плюсневых костей левой ноги в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Вильярреала» (1:1). Он выбыл до конца нынешнего сезона.

Контракт Маккенни с туринским клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Маккенни провел 28 матчей за «Ювентус», на его счету 4 гола.