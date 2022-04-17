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Сегодня, 16:55

Вратарь «Интера» Раду покинет команду в конце сезона

Анна Горшкова
Корреспондент
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Румынский вратарь «Интера» Ионуц Раду может летом покинуть итальянский клуб.

«Мы рассматриваем варианты в Италии и за рубежом. Он должен играть и доказывать свою ценность. Да, я думаю, что мы покинем «Интер» в конце сезона», — приводит слова агента футболиста TMW.

24-летний голкипер перешел в академию «Интера» в 2013 году. Он дебютировал за основную команду в официальных матчах в мае 2016 года.

В сезоне-2021/22 румынский вратарь сыграл один матч в Кубке Италии, в котором пропустил два гола.

Источник: https://www.tuttomercatoweb.com/serie-a/tmw-ag-radu-credo-che-lascera-l-inter-a-fine-stagione-ha-bisogno-di-giocare-1671916

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Полузащитник Сенси может покинуть «Интер» летом
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И В Н П +/- О
1
 Милан 33 21 8 4 58-29 71
2
 Интер 32 20 9 3 68-25 69
3
 Наполи 32 20 6 6 58-26 66
4
 Ювентус 33 18 9 6 50-29 63
5
 Рома 32 17 6 9 53-36 57
6
 Лацио 33 16 8 9 65-48 56
7
 Фиорентина 32 17 5 10 53-40 56
8
 Аталанта 31 14 9 8 53-36 51
9
 Сассуоло 33 12 10 11 58-53 46
10
 Верона 32 12 9 11 56-49 45
11
 Удинезе 32 10 12 10 50-49 42
12
 Торино 32 10 10 12 36-31 40
13
 Болонья 32 10 8 14 35-45 38
14
 Эмполи 33 8 10 15 42-60 34
15
 Специя 33 9 6 18 33-57 33
16
 Сампдория 33 8 5 20 40-56 29
17
 Кальяри 33 6 10 17 31-61 28
18
 Дженоа 33 2 16 15 24-54 22
19
 Венеция 32 5 7 20 26-58 22
20
 Салернитана 32 4 7 21 25-72 18
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16.04 13:30
Кальяри – Сассуоло
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16.04 15:30
Сампдория – Салернитана
 1 : 2
16.04 15:30
Удинезе – Эмполи
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Фиорентина – Венеция
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