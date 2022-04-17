Вратарь «Интера» Раду покинет команду в конце сезона

Румынский вратарь «Интера» Ионуц Раду может летом покинуть итальянский клуб.

«Мы рассматриваем варианты в Италии и за рубежом. Он должен играть и доказывать свою ценность. Да, я думаю, что мы покинем «Интер» в конце сезона», — приводит слова агента футболиста TMW.

24-летний голкипер перешел в академию «Интера» в 2013 году. Он дебютировал за основную команду в официальных матчах в мае 2016 года.

В сезоне-2021/22 румынский вратарь сыграл один матч в Кубке Италии, в котором пропустил два гола.