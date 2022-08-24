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«Рома» и «Милан» претендуют на Тамеза. В 2019 году игрока хотел заполучить «Спартак»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Вероны» Адриен Тамез может сменить команду этим летом. Как сообщает Foot Mercato, «Рома» и «Милан» заинтересованы в подписании 28-летнего француза.

Действующий контракт игрока рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

Летом 2019 года московский «Спартак» мог приобрести Тамеза, но переговоры зашли в тупик.

В этом сезоне Тамез сыграл в 3 матчах во всех турнирах, но не отметился результативными действиями.

Адриен Тамез
Футбол
ФК Верона
ФК Милан
ФК Рома
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