«Рома» и «Милан» претендуют на Тамеза. В 2019 году игрока хотел заполучить «Спартак»

Полузащитник «Вероны» Адриен Тамез может сменить команду этим летом. Как сообщает Foot Mercato, «Рома» и «Милан» заинтересованы в подписании 28-летнего француза.

Действующий контракт игрока рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

Летом 2019 года московский «Спартак» мог приобрести Тамеза, но переговоры зашли в тупик.

В этом сезоне Тамез сыграл в 3 матчах во всех турнирах, но не отметился результативными действиями.