«Милан» близок к продлению Тонали до 2027 года

«Милан» встретился с представителями полузащитника Сандро Тонали, чтобы обсудить продление контракта до 2027 года. Действующее соглашение 22-летнего итальянца истекает в 2026 году.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, переговоры прошли хорошо.

Ранее сообщалось, что Тонали интересовался «Арсенал».

В прошедшем сезоне хавбек забил 5 мячей и отдал 3 результативные передачи в 45 матчах за «Милан» во всех турнирах.