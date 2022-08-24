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«Милан» близок к продлению Тонали до 2027 года

Руслан Минаев
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«Милан» встретился с представителями полузащитника Сандро Тонали, чтобы обсудить продление контракта до 2027 года. Действующее соглашение 22-летнего итальянца истекает в 2026 году.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, переговоры прошли хорошо.

Ранее сообщалось, что Тонали интересовался «Арсенал».

В прошедшем сезоне хавбек забил 5 мячей и отдал 3 результативные передачи в 45 матчах за «Милан» во всех турнирах.

ФК Милан
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