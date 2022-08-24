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«Торино» отпустил Сегре в «Палермо»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Торино» Якопо Сегре продолжит карьеру в «Палермо». Клуб второй лиги Италии купил 25-летнего итальянца за нераскрытую плату.

«Палермо» заключил с игроком контракт до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,6 миллиона евро.

В этом сезоне Сегре сыграл в двух матчах во всех турнирах, проведя на поле в общей сложности 28 минут.

За «Торино» выступает российский полузащитник Алексей Миранчук. Игрок перешел в туринский клуб из «Аталанты» на правах аренды.

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ФК Палермо
ФК Торино
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