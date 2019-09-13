РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Почему Тамез не перешел в «Спартак». Ответ Томаса Цорна

20:40
Теги:

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал, почему переход 25-летнего хавбека Андриана Тамеза к красно-белым из «Ниццы» не состоялся.

— Если бы Тамез не сорвался, вы бы взяли Крала?

— Крал возник раньше.

— Что случилось с Тамезом?

— Тамез — игрок, который может дать результат сейчас. Он пришел, дал результат, потраченные деньги потом не компенсируешь. Крал даст результат, а потом еще деньги отобьем.

— Есть разочарование от срыва сделки по Тамезу?

— Нет. Нашим первым выбором был Крал.

— Но когда игрок не приезжал на финальном этапе на медосмотр, это большое разочарование, кто-то должен за это отвечать.

— Игрок не приехал на медосмотр, потому что не было окончательно согласованного трансфера. Мы приехали во Францию разговаривать с агентами, готовы были делать медосмотр, но в конце концов не договорились. (Сергей Егоров)

Полностью интервью Томаса Цорна — здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир