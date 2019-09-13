Почему Тамез не перешел в «Спартак». Ответ Томаса Цорна

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал, почему переход 25-летнего хавбека Андриана Тамеза к красно-белым из «Ниццы» не состоялся.

— Если бы Тамез не сорвался, вы бы взяли Крала?



— Крал возник раньше.



— Что случилось с Тамезом?



— Тамез — игрок, который может дать результат сейчас. Он пришел, дал результат, потраченные деньги потом не компенсируешь. Крал даст результат, а потом еще деньги отобьем.



— Есть разочарование от срыва сделки по Тамезу?



— Нет. Нашим первым выбором был Крал.



— Но когда игрок не приезжал на финальном этапе на медосмотр, это большое разочарование, кто-то должен за это отвечать.



— Игрок не приехал на медосмотр, потому что не было окончательно согласованного трансфера. Мы приехали во Францию разговаривать с агентами, готовы были делать медосмотр, но в конце концов не договорились. (Сергей Егоров)

Полностью интервью Томаса Цорна — здесь