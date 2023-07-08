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Сегодня, 14:50

«Челси» согласился продать Пулишича в «Милан», сумма сделки — 22 миллиона евро

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Милан» согласовал сделку по подписанию вингера «Челси» Кристиана Пулишича, сообщает Sky Sports.

По данным источника, сумма сделки составит 22 миллионов евро. 24-летний футболист получил разрешение на прохождение медицинского обследования и окончательное согласование личных условий.

«Челси» также согласовал большой процент от продажи игрока в случае будущего трансфера.

Пулишич выступает за «Челси» с 2019 года. В сезоне-2022/23 он провел за синих 30 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две голевые передачи.

Источник: Sky Sports
Кристиан Пулишич
ФК Милан
ФК Челси
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