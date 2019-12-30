«Рома» готова купить Смоллинга за 15 миллионов евро

«Рома» хочет выкупить у «Манчестер Юнайтед» права на защитника Криса Смоллинга, который выступает за римский клуб на правах аренды. «Волки» предложили за 30-летнего англичанина 15 миллионов евро, и еще 3 миллиона в качестве различных бонусов, сообщает в Twitter журналист Никола Скира.

«Манчестер Юнайтед» требует 20 миллионов. Сам игрок готов остаться в Италии. Он может подписать с «Ромой» контракт на пять лет с ежегодной зарплатой в 3,2 миллиона евро.

В нынешнем сезоне защитник провел за «Рому» 12 матчей и забил 2 мяча.