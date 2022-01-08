«Рома» арендовала полузащитника «Арсенала» Мэйтленд-Найлза
«Рома» объявила об аренде полузащитника «Арсенала» Энсли Мэйтленд-Найлза до конца сезона. 24-летний футболист будет выступать под 15-м номером.
В этом сезоне Мэйтленд-Найлз принял участие в 11 матчах «Арсенала» во всех турнирах и отдал 1 голевую передачу.
«Рома» занимает седьмое место в таблице серии А.
«When we spoke to Ainsley we were really struck by his enthusiasm about the prospect of joining our group and having the chance to work with Jose Mourinho.»— AS Roma English (@ASRomaEN) January 8, 2022
? — Tiago Pinto, General Manager
#ASRoma | @MaitlandNiles
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