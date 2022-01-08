Кокорин стал лауреатом премии «Золотая урна"-2021

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин победил в одной из номинаций премии «Золотая урна"-2021, информирует Goal.com. Премия вручается худшим игрокам по итогам сезона в Италии.

30-летний Кокорин выиграл категорию Jolly (шут, посмешище), набрав 53,21 процента голосов. Он опередил Адриана Рабьо («Ювентус», 22,02 процента) и Сими («Салернитана», 9,17).

Лауреатом самой премии «Золотая урна» как худший игрок стал полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмси. Он набрал 23,58 процента голосов и опередил Ведата Мурики («Лацио», 22,54). Третьим стал полузащитник «Ювентуса» Артур Мело (15,75).

Напомним, Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» за 4,5 миллиона евро. Контракт российского форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года.

Кокорин в текущем сезоне провел пять матчей за «Фиорентину» и не отметился результативными действиями. В недавнем двустороннем матче он сделал дубль и отдал голевой пас.