Кокорин стал лауреатом премии «Золотая урна"-2021
Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин победил в одной из номинаций премии «Золотая урна"-2021, информирует Goal.com. Премия вручается худшим игрокам по итогам сезона в Италии.
30-летний Кокорин выиграл категорию Jolly (шут, посмешище), набрав 53,21 процента голосов. Он опередил Адриана Рабьо («Ювентус», 22,02 процента) и Сими («Салернитана», 9,17).
Лауреатом самой премии «Золотая урна» как худший игрок стал полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмси. Он набрал 23,58 процента голосов и опередил Ведата Мурики («Лацио», 22,54). Третьим стал полузащитник «Ювентуса» Артур Мело (15,75).
Напомним, Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» за 4,5 миллиона евро. Контракт российского форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года.
Кокорин в текущем сезоне провел пять матчей за «Фиорентину» и не отметился результативными действиями. В недавнем двустороннем матче он сделал дубль и отдал голевой пас.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю