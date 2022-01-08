Три игрока «Аталанты» заразились коронавирусом
«Аталанта» на своем официальном сайте сообщила о трех случаях заражения коронавирусом. Как отмечается, в клубе приняли все меры предосторожности в соответствии с антиковидным протоколом.
Имена заболевших игроков не называются.
Ближайший матч «Аталанта» проведет 12 января — в матче 1/8 финала Кубка Италии команда встетится с «Венецией».
В таблице серии А «Аталанта», за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, занимает четвертое место.
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